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Mardin'de çıkan silahlı kavgada 10 kişi tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 16:03
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Mardin’de çıkan silahlı kavgada 10 kişi tutuklandı

Mardin’de iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 9 kişinin de yaralandığı silahlı, sopalı kavgada gözaltına alınan 10 şahıs tutuklandı.

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