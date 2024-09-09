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Çanakkale'deki kazıda 3900 yıllık eser bulundu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 16:13
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Çanakkale’deki kazıda 3900 yıllık eser bulundu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazıda 3900 yıllık silindir mühür ve yaklaşık 3400 yıllık kurşun sapan taşı bulundu.

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