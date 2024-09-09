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Hakkarili dördüzler okul heyecanı yaşadı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 15:56
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Hakkarili dördüzler okul heyecanı yaşadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan dördüzler, anaokuluna başladı.

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