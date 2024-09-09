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Küfür tartışması kanlı bitti! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 09.09.2024 22:20
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Küfür tartışması kanlı bitti! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Adana’da seyyar dönerci Ozan Alpay (27), küfürlü konuşma iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Gökhan B. (31) tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gökhan B., ifadesinde, Ozan Alpay'ın küfrettiğini iddia ederek “Alkollüydüm kavga ettik. Bana küfür edince sinirden gözüm döndü. Bir anlık öfkeyle bıçakladım” dedi.

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