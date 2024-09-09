09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Erzincan'da korku dolu anlar! Yamaç paraşütçüsü 7 saatte kurtarıldı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 22:16
ABONE OL
Erzincan’da korku dolu anlar! Yamaç paraşütçüsü 7 saatte kurtarıldı

Erzincan'da, kontrolünü yitirmesi sonucu dağlık alana zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü Ensar Ateş (35), 7 saatlik çalışma ile helikopterle kurtarıldı. Tedaviye alınan Ensar Ateş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör