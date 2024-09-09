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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 09.09.2024 22:30
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İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında fener alayı düzenlendi.

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