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Kaza geçirdi helallik istedikten sonra hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 13:59 Güncelleme: 09.09.2024 13:59
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Kaza geçirdi helallik istedikten sonra hayatını kaybetti

Antalya'da şarampole yuvarlanıp takla atan araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün hayatını kaybetmeden önce kendisini kurtarmaya gelenlere 'hakkınızı helal edin' dediği öğrenildi.

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