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Düğünde ortalık savaş alanına döndü; O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 13:55 Güncelleme: 09.09.2024 13:56
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Düğünde ortalık savaş alanına döndü; O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde ortalık savaş alanına döndü. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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