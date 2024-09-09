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Otomobil alev topuna döndü o anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 14:01
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Otomobil alev topuna döndü o anlar kamerada

Sivas’ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın korkuttu. Alev topuna dönen otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

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