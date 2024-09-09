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Kars Kağızman’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 09:39 Güncelleme: 09.09.2024 09:41
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Kars Kağızman’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kağızman’da sağanak yağmur ile birlikte etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Çok sayıda evde maddi hasar oluştu.

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