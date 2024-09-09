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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 08:37
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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan refakatinde, römorkörlerce Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi.

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