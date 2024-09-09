09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 32 kilo esrar ele geçirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 15:12
ABONE OL
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 32 kilo esrar ele geçirildi

Iğdır'da 32 kilo 800 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör