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Gaziantep'te feci motosiklet kazası: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 15:26
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Gaziantep’te feci motosiklet kazası: 1 ölü

Kaza, Şahinbey ilçesine bağlı İbni Sina Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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