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Afyon'da vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 09.09.2024 15:47 Güncelleme: 09.09.2024 15:47
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Afyon’da vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti

Av sezonun sona ermesiyle birlikte Afyonkarahisar’daki tezgahlar balıkla dolup taşarken kent sakinlerinin önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda hamsiye yoğun ilgi gösterdikleri belirtildi.

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