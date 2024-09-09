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Adana'da gece dönercisi çalışanı silahlı saldırı sonucu öldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 16:26
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Adana’da gece dönercisi çalışanı silahlı saldırı sonucu öldü

Adana'da bir kişi çalıştığı gece dönerci tezgahında motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye görüntülendi.

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