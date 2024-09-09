09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Akıllı bisikletlerin çalan hırsızlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 15:36
ABONE OL
Akıllı bisikletlerin çalan hırsızlar kamerada

Aksaray'da belediye tarafından vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amaçlı hizmete sunulan akıllı bisikletler sabaha karşı 3 kişi tarafından kilitleri kırılarak çalındı. Şahısların o anları güvelik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör