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Fatih'te taksi 25 bin 250 lira ücret aldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 13:52 Güncelleme: 09.09.2024 13:53
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Fatih’te taksi 25 bin 250 lira ücret aldı

Fatih'te bir sürücü, taksisine binen yolcudan 25 bin 250 lira alarak dolandırıcılık yaptı. Yakalanan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilirken, toplu taşıma kullanım belgesi iptal edildi. Çalışma ruhsatı askıya alınan araç ise, 15 gün süre ile trafikten men edildi.

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