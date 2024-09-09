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Drift attı 58 bin TL cezayı yedi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 15:38
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Drift attı 58 bin TL cezayı yedi

Malatya'da bir akaryakıt istasyonunda yakıt altıktan sonra drift atan sürücü polisin takibi sonrası yakalandı. Aracı trafikten men edilen sürücüye 58 bin 877 TL trafik cezası kesildi.

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