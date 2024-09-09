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Adıyaman'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 15:38
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Adıyaman’da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari aracın takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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