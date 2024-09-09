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Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 09.09.2024 16:25 Güncelleme: 09.09.2024 18:46
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Avcılar’da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu

Avcılar'da 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle okul alışverişine gittikten sonra kaybolmuştu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu Sevda Yılmaz Kadıköy'de bulundu.

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