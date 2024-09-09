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Antalya'da aşçı çalıştığı mutfakta kanlar içerisinde bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 14:46
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Antalya’da aşçı çalıştığı mutfakta kanlar içerisinde bulundu

Antalya'da internet üzerinden oynadığı kumar nedeniyle çevresine borçlu olduğu iddia edilen aşçı, çalıştığı işyerinin mutfağında ölü olarak bulundu. Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, aşçının cansız bedeni cenaze aracına konurken mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

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