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Edirne’de trafik yoğunluğu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 12:42
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Edirne’de trafik yoğunluğu

Edirne’de yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik ekipleri sıkıntı yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.

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