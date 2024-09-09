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Otobüsün altında kalan astsubay hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 15:41 Güncelleme: 09.09.2024 15:42
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Otobüsün altında kalan astsubay hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletiyle otobüsün altında kalan 24 yaşındaki astsubay Ömür Kaygusuz hayatını kaybetti.

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