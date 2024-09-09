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Siirt'te harire ve sucuklu ceviz yapımına başlandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 12:11 Güncelleme: 09.09.2024 12:12
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Siirt’te harire ve sucuklu ceviz yapımına başlandı

Siirt'in yöresel tatlılarından olan harire ve cevizli sucuk yapımı başladı. Yapılan pestiller kentte evlerin damlarında serilerek hazırlanıyor.

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