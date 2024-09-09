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Üzümün asmadan pekmez yolculuğu kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 10:55 Güncelleme: 09.09.2024 10:56
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Üzümün asmadan pekmez yolculuğu kamerada

Konya'da bahar aylarında budanan ve 9 ay boyunca bakımı yapılan üzüm bağlarında hasat devam ediyor. Bağda tek tek elle toplanan üzümler, yıkandıktan sonra makine yardımıyla ezilmesinin ardından çıkartılan şıra yaklaşık 8 saat odun ateşinde kaynatıldıktan sonra pekmez haline geliyor.

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