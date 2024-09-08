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Zonguldak'ta yağış sonrası çamur yola aktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 16:01
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Zonguldak’ta yağış sonrası çamur yola aktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde yağış sonrası yola akan çamur nedeniyle iş makineleriyle temizlik çalışması başlatıldı.

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