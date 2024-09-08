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Bodrum Ada Boğazı açıklarında arıza yapan tekne kurtarıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 16:07 Güncelleme: 08.09.2024 16:08
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Bodrum Ada Boğazı açıklarında arıza yapan tekne kurtarıldı

Bodrum Ada Boğazı açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen 7 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KIYEM) ekipleri tarafından kurtarıldı.

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