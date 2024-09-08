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Batman'da otomobil kamyonun altına girdi! 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 15:47 Güncelleme: 08.09.2024 15:49
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Batman’da otomobil kamyonun altına girdi! 1 yaralı

Batman'da sürücüsü öğrenilmeyen bir otomobil, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazayla araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü, ekipler tarafından kurtarıldı. Kazazede, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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