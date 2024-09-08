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Adana'da sağanak yağış etkili oldu! Bir evin çatısı uçtu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 18:23 Güncelleme: 08.09.2024 18:24
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Adana’da sağanak yağış etkili oldu! Bir evin çatısı uçtu

Adana'nın Kozan ve Pozantı ilçelerinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarla birlikte bazı ağaçlar yola devrilirken, bir evinde çatısı uçtu.

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