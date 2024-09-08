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Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 17:54
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Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

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