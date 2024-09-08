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Diyarbakır'da hırsızlık ve gasp operasyonu! 8 zanlı tutuklandı

Tülay Tosun ahaber.com.tr
Giriş: 08.09.2024 09:19 Güncelleme: 08.09.2024 09:20
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Diyarbakır’da hırsızlık ve gasp operasyonu! 8 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da gasp ve hırsızlık suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

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