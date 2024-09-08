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TIR sürücüsü aracında ölü bulundu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 22:10
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TIR sürücüsü aracında ölü bulundu

Mersin'den Çorum'un Alaca ilçesine soğan almak için giden TIR sürücüsü İrfan Salkın (25), park halindeki aracında ölü olarak bulundu. Yapılan kontrollerde Salkın'ın vücudunda kesik ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

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