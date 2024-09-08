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Karadeniz'de dev hortum paniği!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 22:10
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Karadeniz’de dev hortum paniği!

Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında oluşan dev hortum vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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