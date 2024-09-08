08 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Fethiye'de silahlı şişeli kavga ortalığı karıştırdı! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 08.09.2024 00:42 Güncelleme: 08.09.2024 01:14
ABONE OL
Fethiye’de silahlı şişeli kavga ortalığı karıştırdı! Çok sayıda yaralı var

Korku dolu olay, Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında çıkan silah, şişe ve taşların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör