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Sakarya'da cinayet! Sevgilisi tarafından korkunç şekilde öldürüldü

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 01:10 Güncelleme: 08.09.2024 01:10
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Sakarya’da cinayet! Sevgilisi tarafından korkunç şekilde öldürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 35 yaşındaki kadın sevgilisi tarafından başından vuruldu. Korkunç olayda ağır yaralanan Sehle Gündüz'den acı haber geldi. Genç kadın üç gündür hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederken şüpheli saklandığı yerde ekipler tarafından yakalandı.

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