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Samsun'da firari hükümlü çatıda yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 19:27
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Samsun’da firari hükümlü çatıda yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü bir kişi evinin çatısında yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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