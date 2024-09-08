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Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 19:32
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Kütahya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Uluçam köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

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