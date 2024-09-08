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Sakarya'da eğlence mekanında silahlı kavga: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 17:45
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Sakarya’da eğlence mekanında silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanında çıkan kavgada mekan güvenliğinden sorumlu iki kişi silahla vurularak yaralandı.

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