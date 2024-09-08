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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak etkili oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 17:46
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Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak etkili oldu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak, yollarda hasara sebep oldu.

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