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Adana'da orman yangını | Kontrol altında

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 17:44 Güncelleme: 08.09.2024 17:44
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Adana’da orman yangını | Kontrol altında

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Alveler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

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