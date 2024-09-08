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Kırıkkale'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 08.09.2024 01:20
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Kırıkkale’de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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