08 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 20:18
ABONE OL
Bursa’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa-Kütahya-Balıkesir sınırları arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör