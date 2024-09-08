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İstanbul'da mobilya dükkanının çatısı alev alev yandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 20:50
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İstanbul’da mobilya dükkanının çatısı alev alev yandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan ve mobilya dükkanı olarak kullanılan 4 katlı bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafında söndürülürken, iş yerinin çatısı küle döndü.

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