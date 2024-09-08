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Kocaeli'de otomobil belediye otobüsüne çarptı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 11:48
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Kocaeli’de otomobil belediye otobüsüne çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobilin, belediye otobüsüne çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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