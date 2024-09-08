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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 17:48
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Muğla’da trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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