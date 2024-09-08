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Adıyaman'da bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 17:50
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Adıyaman’da bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın bariyerlere çarparak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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