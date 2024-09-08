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Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga! 1'i polis 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 16:40 Güncelleme: 08.09.2024 16:42
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Afyonkarahisar’da bıçaklı kavga! 1’i polis 3 yaralı

Afyonkarahisar'da bir otelin yanında bıçaklı kavga meydana geldi. İ.A ve kardeşi A.A. aralarında husumet bulunan D.A. E.A. ve B.U. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle, olaya müdahale eden bir polis memuru E.Ö ile İ.A. ve kardeşi bıçakla yaralandı.

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