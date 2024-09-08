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Minik Narin'in ablası da şüpheli şekilde ölmüş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 21:17 Güncelleme: 08.09.2024 21:23
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Minik Narin’in ablası da şüpheli şekilde ölmüş

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bu sabah dere yatağında cansız bedeni bulundu. Öte yandan Narin Güran'ın engelli ablasının da daha önce "düştü" denilerek hayatını kaybettiğini öne sürdü, olayın da aydınlatılması gerektiğini söyledi.

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