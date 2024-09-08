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Adana'da motosiklet bisiklete çarptı: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 21:58
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Adana’da motosiklet bisiklete çarptı: 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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