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Mersin'de orman yangını! Alevler kontrol altında

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 16:48 Güncelleme: 08.09.2024 16:52
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Mersin’de orman yangını! Alevler kontrol altında

Mersin'in Gülpınar ilçesindeki bir ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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